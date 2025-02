Insatisfação com contraproposta para aumento salarial dos trabalhadores da ARM

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas (SITE), relembra “que um terço dos Trabalhadores da ARM [Águas e Resíduos da Madeira] continuam com salários baixos”, e nesse sentido não considera aceitável a contraproposta apresentada pela empresa e pelo Governo Regional sobre os aumentos salariais.

“A contraproposta apresentada pela ARM e pela Tutela, não é aceitável, no entender do Sindicato, perante o brutal aumento de custo de vida na Região, verificado nos últimos anos, tendo um efeito devastador no poder de compra e salário dos Trabalhadores da ARM. O Sindicato relembra que um terço dos Trabalhadores da ARM continuam com salários baixos, posicionados nos Níveis 1 e 2, sendo o salário mínimo a aplicar na empresa neste ano no valor de 919.58€.”, informa o SITE, após a reunião da última segunda-feira com a secretária Regional da Agricultura, Pescas e Ambiente e com o Conselho de Administração da ARM.

“A ARM é uma empresa estratégica e de referência na Região Autónoma da Madeira, não sendo compreensível a prática destes valores salariais, sendo necessário valorizar os salários e impulsionar a progressão de carreiras”, diz ainda o Sindicato.

Assim sendo, estão agendados vários plenários de trabalhadores até à próxima quinta-feira, dia em que o SITE fará uma conferência de impresa



Plenário de Trabalhadores:



Terça-feira, 14:30, na Estação de Tratamento de Águas na Alegria.

Quarta-feira, 8:30, na Estação da Meia Légua, na Ribeira Brava.

Quarta-feira, 14:00, na Estação de Triagem do Porto Novo.

Quinta-feira, 8:00, na Estação de Câmara de Lobos

Quinta-feira, 14:00, na Estação de Tratamentos e Resíduos da Meia Serra.