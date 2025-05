Bom dia!

- O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, recebe, ao longo desta sexta-feira, os representantes dos partidos com assento na Assembleia Legislativa da Região, com vista à elaboração da proposta de Orçamento Regional para 2026. A saber: Iniciativa Liberal às 9h00; CDS-PP às 9h45; Chega às 10h30; PS às 11h15; JPP às 15h00 e por fim o PSD às 15h45.

- Hoje é dia de Jornadas JM Madeira na Ribeira Brava. A iniciativa decorre entre as 10h00 e as 12h30, no auditório da Escola Secundária Padre Manuel Álvares, com ênfase para o balanço ao mandato autárquico que está a terminar. As intervenções estão a cargo do presidente da Assembleia Municipal, do presidente da Câmara e dos presidentes de Juntas de Freguesia. O evento é de entrada livre, mas pode ser acompanhado em direto através das plataformas do JM Madeira e do canal na MinhaTerra.

- Pelas 10h00, a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, faz uma visita guiada gratuita, no Parque de Santa Catarina para comemorar o Dia Nacional dos Jardins (25 de maio).

- A Feira do Livro de Machico abre portas às 10h00, com um vasto programa ao longo do dia, com lançamento de livros, jogos e contos encenados.

- Às 11h00, no salão nobre da Câmara de Santa Cruz, tem lugar a assinatura do protocolo de cooperação entre o Município de Santa Cruz e a Associação SANAS Madeira.

- No auditório do Museu de Eletricidade - Casa da Luz, pelas 14h30, a cerimónia de entrega de prémios da V edição do concurso Europe Calling.

- No auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, às 14h30, conferência ‘O ‘Programme for International Student Assessment’ (PISA)’.

- Pelas 15h00, na Galeria dos Prazeres, a abertura da exposição ‘Cartografia do Habitar’, de Mafalda Branco.

- Às 17h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, realiza-se Gala Meritus, organizada pela Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira (EHTM).

- O Museu A Cidade do Açúcar acolhe, às 18h30, um concerto intimista do duo Talked Across the Room, no âmbito do ciclo Música nos Museus.

- Arranca às 18h30, no Centro Cívico de São Martinho, a Festa da Diversidade Cultural 2025.

- No Caniço, às 19h00, a abertura oficial de mais uma edição da Festa da Cebola.

- Na Marginal da Ribeira Brava prossegue, a partir das 19h00, a Festa da Cerveja, Doses e Petiscos.

- Esta noite, às 20h30, a abertura oficial do Desporto Escolar, no Estádio do Marítimo (Barreiros).