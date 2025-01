Iniciativa Liberal Madeira satisfeita com aprovação das alterações à lei eleitoral

A Iniciativa Liberal Madeira congratulou-se hoje, pela aprovação, na generalidade, das alterações à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM).

Em comunicado, assinado pelo coordenador regional do partido, a IL considera que este momento “representa uma vitória importante para a democracia, para a igualdade de oportunidades e para a inclusão, valores que sempre guiaram a atuação política do partido”.

“Desde a eleição do primeiro deputado da Iniciativa Liberal para a ALRAM, esta foi uma bandeira que nunca deixámos de defender. Apresentámos, desde o início, um projeto de resolução que apelava à introdução destas mudanças, acreditando que são essenciais para acabar com as desigualdades e assegurar que todos os cidadãos madeirenses têm o mesmo acesso ao processo democrático”, declara Gonçalo Maia Camelo.

A Iniciativa Liberal Madeira considera que o voto em mobilidade e antecipado é um passo fundamental para uma democracia mais moderna, justa e acessível.

O coordenador regional destaca que “o empenho da IL Madeira nesta causa foi inabalável, pois acredita que a política deve servir para mudar a realidade para melhor, tendo por isso lutado para que os direitos de todos os madeirenses fossem respeitados de igual forma, combatendo qualquer ideia de discriminação ou exclusão”.

“Este resultado demonstra que o trabalho sério, consistente e direcionado para o bem comum traz resultados concretos”, refere o documento.

“Este é um dia de celebração para a Madeira e para todos os madeirenses. A Iniciativa Liberal Madeira continuará a batalhar pelas causas que acredita serem indispensáveis para o progresso da nossa região, promovendo a igualdade, a liberdade e a participação cívica de todos. Parabéns à Madeira por esta importante conquista, que o PSD-M tudo fez para adiar!”, conclui Gonçalo Maia Camelo.