A Iniciativa Liberal Madeira registra o novo ciclo político na Região Autónoma da Madeira, iniciado com a posse do XVI Governo Regional, resultante das recentes eleições antecipadas, e espera que este novo mandato traga uma nova visão para Machico, onde as obras e investimentos prometidos deixem de ser meras intenções e passem a ser realidade concreta.

O PSD venceu com uma expressiva votação, incluindo uma significativa vitória no concelho de Machico, ficando a apenas a um deputado da maioria absoluta. Este novo ciclo deve ser marcado pela responsabilidade, estabilidade e pelo cumprimento das promessas feitas aos madeirenses, especialmente aos machiquenses, que depositaram confiança neste Governo liderado por Miguel Albuquerque.

Recorde-se o caderno de encargos apresentado pelo PSD para o concelho de Machico, que inclui:

• A construção de um novo Pavilhão Desportivo e a melhoria da pista de atletismo;

• A criação de um acesso à via rápida no sentido Água de Pena/Machico;

• Uma nova promenade entre a Vila e a Maiata, no Porto da Cruz;

• A melhoria das acessibilidades à Ribeira de Machico e Santo da Serra;

• A continuidade da Estrada da Palmeira, no Caniçal;

• Mais habitação, para além da já construída em Água de Pena;

• A construção da Estrada do Lugarinho, em Água de Pena.

A Iniciativa Liberal acompanhará de perto o cumprimento destas promessas, fiscalizando no terreno a ação do Governo Regional. No entanto, considera este caderno de encargos pouco ambicioso e reforça a necessidade de incluir outros projetos estruturantes e há muito reivindicados pela população local.

O partido defende, entre outras intervenções “urgentes”:

• A recuperação do Forte de São João Baptista;

• A requalificação do Parque Desportivo em Água de Pena e da Rua Marginal à Ribeira, no centro de Machico;

• A ligação da Rua do Piquinho à Rua da Torre;

• A ligação ao Parque Empresarial;

• A criação de uma ciclovia na estrada da Ponta de São Lourenço;

• A reativação do Complexo Náutico da Ribeira de Natal.

António Nóbrega, do Grupo de Coordenação Local da Iniciativa Liberal Madeira, adianta que a IL espera que já no próximo Orçamento Regional o Governo dê um sinal inequívoco de que está verdadeiramente comprometido com o desenvolvimento de Machico.