A Iniciativa Liberal de Machico manifestou, hoje, em comunicado, o que dizer a sua preocupação face ao “súbito frenesim” do executivo socialista local, que, “após 12 anos de governação marcada pela inércia, tenta agora – a poucos meses das eleições autárquicas – criar uma ilusão de dinamismo e ação”. Em apenas uma semana, foram anunciadas duas intervenções de relevo: um “passeio panorâmico” na Estrada da Queimada e a requalificação do miradouro do Pico do Facho.

“Estes projetos surgem sem discussão pública, sem planeamento transparente e sem qualquer coerência com as prioridades reais do concelho. O caso do passadiço pedonal na Estrada da Queimada ilustra bem esta estratégia de marketing político: imagens apelativas e promessas vagas, mas sem um plano de execução claro nem auscultação da população”, critica o partido.

Mais considera a IL que “mais preocupante ainda” é o anúncio da requalificação do Pico do Facho, adjudicada por 190 mil euros, com um prazo contratual de 150 dias, mas cuja conclusão é prometida “em breve” por “um vereador que, não por acaso, é também candidato do PS. Esta divergência entre o discurso político e os prazos contratuais levanta sérias dúvidas sobre a transparência e a seriedade deste processo”, critica.

“Estas iniciativas de última hora contrastam com promessas estruturantes que continuam por cumprir há mais de uma década, como a nova esquadra da PSP ou o canil municipal – investimentos essenciais para a segurança e bem-estar da população de Machico, sistematicamente adiados ou esquecidos”, lê-se na nota enviada às redações.

António Nóbrega, candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Machico, apela à “lucidez” dos cidadãos de Machico: “Não se deixem iludir por esta tentativa desesperada de manter o poder através de anúncios apressados e eleitoralistas. O concelho precisa de liderança séria, com visão estratégica, compromisso com os resultados e respeito pelos munícipes.”