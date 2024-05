Confiante que assegura quatros anos de governação estável para os madeirenses e porto-santenses, Miguel Albuquerque regressa ao Palácio de São Lourenço na 2.ª feira já com o documento do elenco governativo do XV Governo Regional.

“A minha ideia é apresentar ao senhor conselheiro, na segunda-feira, a composição do governo até às 17 horas, e tomar posse na 5.ª feira”, começou por referir Miguel Albuquerque, vincando que o acordo celebrado com o CDS-PP é de incidência parlamentar.

Confiante que o governo terá a estabilidade necessária para os quatro anos de legislatura, disse ter “a garantia de que os partidos são responsáveis”, lembrando que o Governo tem um programa para apresentar e um orçamento para aprovar até fim de julho. “Essa é uma necessidade imperativa da Região”.

“Eu não faço governos provisórios, faço governos para uma legislatura de 4 anos”, destacou, desvalorizando a circunstância de não ter maioria parlamentar.

A prioridade é a apresentação do programa de governo.

Albuquerque também aproveitou a ocasião, no Palácio de São Lourenço, para referir não haver qualquer relação entre a presença dos secretários na noite eleitoral e a permanência, ou não, destes no elenco governativo. Quanto a isso, não quis fazer quaisquer comentários e apelou a que aguardemos até 2.ª feira.

Ireneu Barreto convidou esta manhã, formalmente, Miguel Albuquerque a formar governo, depois de preterir a solução apresentada pela esquerda PS-JPP.