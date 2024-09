Miguel Castro, do Chega, questionou o comandante dos bombeiros mistos de Ribeira Brava e Ponta do sol sobre se houve descoordenação na gestão e combate aos fogos, com Sidónio Fernandes a assegurar que houve a devida coordenação.

O líder parlamentar do Chega questionou ainda sobre se há falta de meios humanos nas corporações. O comandante disse que sim, e que está previsto o reforço de elementos “a breve trecho”, como anunciado pelo governo.