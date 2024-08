A Câmara Municipal da Ponta do Sol acaba de anunciar que desativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, que havia sido decretado por ocorrência dos incêndios.

Em comunicado, a autarquia explica que a decisão surge tendo em consideração “que o incêndio que começou no concelho no passado dia 18 de agosto de 2024 está dominado, e as operações encontram-se em fase de rescaldo desde o dia de ontem”.