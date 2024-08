A Iniciativa Liberal, em comunicado, manifesta considerar que o Governo Regional da Madeira “geriu o combate aos incêndios de forma desastrosa”.

O partido acredita que “existem fortes indícios que a resposta inicial não terá sido célere e adequada”, o que terá contribuído, a seu ver, para a propagação do incêndio, bem como que !os meios disponíveis não terão sido geridos e utilizados de forma eficaz e correta”.

Por outro lado, ao nível da coordenação e da comunicação, a IL vê a postura do Governo Regional como “errática, contraditória e arrogante”. “Veja-se, a título de exemplo, que o apoio da República, que inicialmente não era necessário, vai agora ser reforçado.”, vinca.

Neste particular, “a recusa inicial do auxílio da República expõe uma gestão da Autonomia focada no confronto político, e não na utilização da mesma em benefício da segurança e do bem-estar dos Madeirenses, o que é lamentável”, lê-se no comunicado assinado por Gonçalo Camelo.

Por último, a Iniciativa Liberal considera que a postura assumida por Miguel Albuquerque e por Pedro Ramos “é politicamente inadmissível e merecedora de forte censura”.

“Como responsáveis máximos pela Proteção Civil durante os últimos anos, e perante o falhanço rotundo das medidas de prevenção e de planeamento adotadas, exigia-se um pedido de desculpas aos Madeirenses. E exigia-se, acima de tudo, que tivessem assumido a liderança do combate ao incêndio de forma direta e presencial, e não a partir das areias da praia do Porto Santo e com passagens fugazes pela Madeira”, acrescenta.

“Ao optarem por disparar responsabilidades para todos os lados, bem como por criticar os partidos e os Madeirenses que se atreveram a questionar a sua atuação”, a IL critica que estas atitudes “demonstraram que este Governo Regional já não governa para a Madeira, nem para os Madeirenses. Governa apenas com o objetivo de manter o poder e os estatutos dos respetivos membros”.

Assim, a Iniciativa Liberal Madeira considera que a demissão de Pedro Ramos, Secretário Regional da Saúde e Proteção Civil, “é inevitável, quer do ponto vista ético, quer do ponto de vista da responsabilidade política”.

Para além disso, a IL afirma ser “fundamental” que a atuação de todos os intervenientes “seja objeto de uma investigação célere, independente e rigorosa, que permita apurar as responsabilidades do Governo Regional como um todo, e, sendo o caso, fundamentar a apresentação de uma moção de censura”.