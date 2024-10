Incêndios: Comissão de Inquérito começa a ouvir personalidades no dia 21 de outubro

A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre “Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios ocorridos entre o dia 14 e 26 de agosto”, reuniu esta tarde, logo após o plenário no parlamento madeirense, para aprovar a a metodologia de trabalho.Assim, e com duas sugestões do PSD, está aprovada a forma como os trabalhos irão decorrer.

Uma das mudanças ao anteriormente abordado, tem a ver com a retirada dos logotipos dos partidos nas alíneas que compõem a metodologia, uma vez que a comissão será apartidária. Proposta aprovada pelos deputados.

Cláudia Perestrelo quis ainda precisar que as audições irão decorrer nos dias de plenário, mas ouvindo também personalidades às segundas feiras, por não haver atividade parlamentar e, dessa forma, seria um dia aproveitado para dar maior celeridade aos trabalhos.

Sancha Campanella, presidente da comissão de inquérito, propôs que se avance com as audições de especialistas em que não sejam necessários solicitar demasiada documentação, como teóricos e professores.

A próxima reunião da comissão está agendada para o dia 21 de outubro, já com audições a personalidades chamadas a prestarem esclarecimentos.