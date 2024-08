O vento forte e as altas temperaturas continuam a dificultar o combate aos fogos. Nesta altura, a principal preocupação centra-se na zona do Pico Ruivo, onde o fogo ameaça descer a encosta.

No Pico do Areeiro, as chamas também persistem. Mas apesar do perigo, são várias as pessoas que se encontram nas imediações, ignorando os sinais de proibição que foram colocados pelas autoridades, como evidencia um vídeo publicado há instantes pelo deputado do JPP, Élvio Sousa.