Na passada quinta-feira, o Conselho Diretivo do IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, reuniu-se com representantes da Câmara Municipal do Porto Moniz, Junta de Freguesia do Seixal, PSP e a SIGA Rodoeste, para abordar as situações críticas que têm decorrido na freguesia do Seixal, “onde veículos mal estacionados, sobretudo de turistas, dificultam a circulação de transportes públicos e viaturas de emergência”.

Entre as medidas discutidas estão o reforço da fiscalização, a melhoria da sinalização e a criação de zonas de estacionamento periférico.

O Governo Regional da Madeira, através do IMT, tem destacado a necessidade de sensibilizar as autarquias para estas situações, promovendo uma estratégia coordenada entre municípios, forças de segurança e operadores de transportes públicos. O IMT, no âmbito da sua missão, garante que “continuará a trabalhar com as autarquias para garantir uma mobilidade mais segura e eficiente em toda a Região. Conforme reforçou João Pedro Sousa, presidente do Conselho Diretivo do IMT, “é essencial uma ação concertada entre todos os parceiros, incluindo as forças de segurança e operadores de transporte público, para garantir a segurança e fluidez do tráfego.”

De referir ainda que, o IMT realizou, durante este mês de maio, uma reunião com a autarquia da Ponta do Sol, onde também foram verificados alguns problemas devido “ao estacionamento indevido de turistas que acedem a levadas, na zona da Lombada”.