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Imobiliário cresceu 600 milhões em 7 anos

    Imobiliário cresceu 600 milhões em 7 anos
Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
27 Abril 2026
6:59

O JM destaca hoje em manchete o crescimento do setor imobiliário nos últimos sete anos, na ordem dos 600 milhões de euros.

De acordo com dados da Direção Regional de Estatística da Madeira, em 2025 foram faturados 968 milhões de euros, muito acima dos 389 milhões de 2019. Os dados revelam também que há mais cidadãos não europeus a comprar casa na Madeira e que os estrangeiros pagam mais caro.

A subida do Marítimo à I Liga é outro destaque, ilustrado com uma fotografia da festa que aconteceu na fanzone do Estádio dos Barreiros, assim que o jogo terminou no Seixal e prometia prolongar-se pela noite dentro após a chegada da equipa, prevista para a 1h30.

‘Ronaldo das Viagens’ vai conhecer África à boleia é a chamada para a notícia sobre a próxima aventura de Wilson Ronaldo, jovem do Jardim da Serra, que tem um objetivo antes dos 30 anos.

Para ler em Cultura, Feira do Livro de Santa Cruz chegou ao fim com um balanço bastante positivo. Segundo a organização, esta edição teve mais público.

Em Ocorrências, o Jornal traz a notícia de uma família - pai, mãe e filho de cinco anos - que passaram uma noite perdidos na serra. Uma história com final feliz, saiba porquê.

Outras notícias dão-nos conta de que vai ser lançado um concurso para requalificar áreas de lazer, que o parlamento regional recebeu mais de três mil visitas num ano e que o molhe do Porto Santo vai ser reabilitado.

Estas são as chamadas à primeira página, mas há mais noticiário. Acompanhe o JM no papel e no digital, nas redes sociais e na APP. Votos de uma excelente segunda-feira!

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