Imobiliário cresceu 600 milhões em 7 anos

O JM destaca hoje em manchete o crescimento do setor imobiliário nos últimos sete anos, na ordem dos 600 milhões de euros.
De acordo com dados da Direção Regional de Estatística da Madeira, em 2025 foram faturados 968 milhões de euros, muito acima dos 389 milhões de 2019. Os dados revelam também que há mais cidadãos não europeus a comprar casa na Madeira e que os estrangeiros pagam mais caro.
A subida do Marítimo à I Liga é outro destaque, ilustrado com uma fotografia da festa que aconteceu na fanzone do Estádio dos Barreiros, assim que o jogo terminou no Seixal e prometia prolongar-se pela noite dentro após a chegada da equipa, prevista para a 1h30.
‘Ronaldo das Viagens’ vai conhecer África à boleia é a chamada para a notícia sobre a próxima aventura de Wilson Ronaldo, jovem do Jardim da Serra, que tem um objetivo antes dos 30 anos.
Para ler em Cultura, Feira do Livro de Santa Cruz chegou ao fim com um balanço bastante positivo. Segundo a organização, esta edição teve mais público.
Em Ocorrências, o Jornal traz a notícia de uma família - pai, mãe e filho de cinco anos - que passaram uma noite perdidos na serra. Uma história com final feliz, saiba porquê.
Outras notícias dão-nos conta de que vai ser lançado um concurso para requalificar áreas de lazer, que o parlamento regional recebeu mais de três mil visitas num ano e que o molhe do Porto Santo vai ser reabilitado.
Estas são as chamadas à primeira página, mas há mais noticiário. Acompanhe o JM no papel e no digital, nas redes sociais e na APP. Votos de uma excelente segunda-feira!
Há datas que não são apenas datas. São marcas na pele de um clube. São pontos de viragem que se contam de pais para filhos, como se fossem episódios de...
Ainda que, segundo as últimas sondagens realizadas pela CNN, a maior parte dos portugueses, cerca de 90%, acredite na democracia como o melhor regime,...
A liberdade permanece um dos pilares fundamentais das sociedades contemporâneas, manifestando-se nas esferas política, social e psicológica. Em Portugal,...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Junto a um contentor de lixo, vi pedaços de um espelho e logo pensei: oxalá quem o partiu não sofra os sete anos de azar preconizados pela superstição...
Em bom rigor, o título tem outro autor. Foi tirado a Valter Hugo Mãe num capítulo do livro ‘A Máquina de Fazer Espanhóis’.
Não é por falta de palavras...
Apregoa-se liberdade e democracia, mas a importância de Abril advém de, com estas, se ter consagrado um conjunto de direitos na expressão de um estado...
Hoje não atendi o telefone.
Não foi por falta de tempo nem por distração. Vi o nome, reconheci a insistência, e deixei tocar. Durante aqueles segundos,...
Vivemos numa fraude montada pela impropriamente autodenominada de “esquerda”.
“Esquerda” isto?!...
Onde uma Reforma Agrária, como na Madeira?!...
Onde um...
DO FIM AO INFINITO
O lugar da solidão é insubstituível, meus amigos. Podem ter a certeza. O lugar que ela ocupa na alma da gente fica cativo para sempre, é vitalício. Oiçam...
No passado fim de semana, decorreu o 20º Congresso do PSD Madeira. Depois de um ciclo político exigente, eleito nas directas com expressiva votação, Miguel...
Sair de casa é mais do que uma mudança, é um desafio, uma conquista e, muitas vezes, um salto no desconhecido.
O podcast “Estás Ligado?” nasce para dar...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
Um concerto no Centro de Congressos da Madeira, esta quinta-feira, pelas 21h00, vai marcar o lançamento do livro-disco ‘Uma Espécie de Pacto’, que junta...
Uma centena de confrades estão hoje no Porto Moniz, por ocasião do ‘XXVI Grande Capítulo’ da Confraria Enogastronómica da Madeira, a decorrer até hoje...
Passageiros e tripulantes de um navio de cruzeiros, da Fred. Olsen Cruise Lines, plantaram 300 árvores na Madeira, numa iniciativa de sustentabilidade...
O setor dos vinhos, e as “grandes dificuldades” que este enfrenta, vai estar em destaque na 42.ª edição da feira agropecuária Ovibeja, que arranca quarta-feira...
O Partido Social-Democrata (PSD) e a Aliança para a União dos Romenos (AUR, extrema-direita) anunciaram hoje que vão apresentar conjuntamente uma moção...
O chanceler alemão, Friedrich Merz, questionou hoje se os Estados Unidos têm “uma estratégia verdadeiramente convincente” para as negociações com o Irão,...
O presidente do parlamento iraniano afirmou hoje que mais de 30 milhões de voluntários responderam ao repto das autoridades e estão dispostos a sacrificarem-se...
O secretário-geral do JPP afirmou esta segunda-feira que “todos os dias os madeirenses e porto-santenses sentem nas suas vidas o fardo pesado de uma governação...
O antigo presidente do governo da região espanhola da Catalunha Jordi Pujol, de 95 anos, já não será julgado por associação criminosa com os sete filhos,...
A associação Estrada Viva defendeu que as trotinetes “não são um problema comparadas com os automóveis”, considerando que o foco neste meio, que gerou...