O centro da capital madeirense está a atrair investimentos para habitação, com a particularidade e mais-valia de reabilitar edifícios antigos ou fechados há vários anos para a construção de apartamentos. Uma cidade cada vez mais cosmopolita, o Funchal tem visto crescer a procura por apartamentos no centro e, dessa forma, os investidores também olham para os prédios disponíveis para reabilitar e rentabilizar. Espreite os novos projetos:

A antiga residencial ‘Monte Rosa’, na Rua João Tavira, fechada há vários anos, será transformada num empreendimento habitacional com 13 apartamentos espaçosos, naquele que será um dos investimentos mais invejados no centro do Funchal.

Na Rua dos Ferreiros, um edifício antigo será recuperado para dar lugar a novos apartamentos, a pensar nos solteiros e em jovens casais. O Funchal I, e que começou neste mês de abril a ser promovido pelos agentes imobiliários, terá à venda 19 apartamentos T0 e T1, a partir de 215 mil euros, sendo que a obra ficará concluída em junho de 2026

O Funchal II vai dotar a cidade de mais 11 apartamentos, desta feita T1 e T2, na Rua da Carreira, “uma das áreas mais históricas e icônicas do Funchal, marcada pela sua arquitetura colonial, casas coloridas e vibrante ambiente cultural”.

Fora do centro do Funchal, mas numa zona muito apetecível, está a ser construído um empreendimento habitacional com 52 apartamentos. Falamos de um projeto que irá nascer na zona do Pilar, na Levada do Cavalo, num investimento privado a rondar os 14 milhões de euros. Grupo MS expande-se para o Funchal