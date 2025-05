A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria assinalou o Dia da Mãe com uma homenagem, oferecendo flores e chocolates personalizados, num gesto simbólico de gratidão, que teve lugar logo após a missa paroquial da manhã deste domingo.

A eucaristia foi celebrada pelo padre Johny Sé Aguiar e solenizada pelo grupo “Mulheres da Nossa Terra”, da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, numa cerimónia marcada pela espiritualidade e emoção.

Após a missa, o presidente da Junta, Pedro Araújo, acompanhado por Simplício Pestana, presidente da Casa do Povo local, dirigiu algumas palavras às mães presentes, enaltecendo o seu exemplo de amor incondicional e dedicação.

Este momento antecedeu a entrega dos mimos florais e doces, oferecidos com carinho pelo executivo da Junta, e reforçou o papel da freguesia como promotora de gestos que valorizam e reconhecem o papel das famílias, em especial das mães, como pilar essencial da comunidade.

Todas as mães foram chamadas ao altar e agraciadas pelos membros do executivo presentes, incluindo, para além do presidente Pedro Araújo, a tesoureira Luciana Gonçalves, o secretário Emanuel Vieira e a assessora Sofia Camacho, num momento marcado “por muita emoção”, refere a Junta de Freguesia, que reafirma, com esta iniciativa, o seu “compromisso de proximidade e valorização dos afetos, prestando tributo às mães da freguesia com um gesto simples mas pleno de simbolismo, num dia vivido com ternura, memória e gratidão.”