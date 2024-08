As freguesias do Imaculado Coração de Maria e de Viseu, geminadas desde 1999, vão promover um intercâmbio cultural, com o propósito de assinalar os 25 anos de geminação, para além de estreitar os laços entre as duas comunidades.

O referido intercâmbio cultural vai decorrer nos meses de setembro e dezembro, destacando-se pela rica partilha de tradições musicais, a ocorrer primeiro em Viseu e depois no Imaculado Coração de Maria.Em setembro, o grupo Varejenta, da Associação Xarabanda, desloca-se a Viseu para duas atuações muito aguardadas: uma na emblemática Feira de São Mateus e outra no centro da cidade.

O grupo Varejenta, dedicado à salvaguarda da música e dos cordofones madeirenses, apresenta um repertório diversificado que inclui temas tradicionais e populares da Madeira, música erudita e composições originais de músicos madeirenses.

Para além do amplo reconhecimento do trabalho da Associação Xarabanda em prol da cultura tradicional, dois dos membros do grupo Varejenta, Luís França e Lara Nunes, são residentes na freguesia, o que reforça o vínculo entre o grupo e a comunidade local.

Em dezembro, será a vez de Viseu retribuir a visita, estando garantida a participação de dois grupos musicais nas comemorações do aniversário da freguesia do Imaculado Coração de Maria, que assinala no dia 6 daquele mês 69 anos de existência.