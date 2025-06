A Iniciativa Liberal concorre a quatro dos onze municípios e já definiu os cabeças-de-lista, é esta a manchete de hoje do JM.

Para as câmaras, Sara Jardim é a escolha dos liberais para o Funchal; João Côrte Fernandes, para Santa Cruz; António Nóbrega, para Machico, e Humberto Faria, para Câmara de Lobos.

Na rubrica Perdidos e Achados, recordamos os Santos Populares de outros tempos e os de agora. Os santos são os mesmos, a forma de os celebrar é que tem vindo a mudar entre os madeirenses.

’NAPA no topo’. A banda madeirense que foi à Eurovisão é um fenómeno global e damos-lhe conta disso mesmo. Um número digno de realce é o facto do tema ‘Deslocado’ ter chegado o primeiro lugar no tops musicais de 10 países.

No Porto Santo, avião parado gerou atrasos nas emergências. Uma notícia para ler na página 10.

As Jornadas Madeira chegam terça-feira ao Funchal. Acompanhe os JM e fique a par do balanço que os autarcas fazem do mandato que termina dentro de poucos meses.

