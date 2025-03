O partido Iniciativa Liberal (IL) reafirmou hoje o objetivo de criar condições para que os jovens possam ficar ou regressar à Região. A reafirmação do propósito desta força política foi feita numa ação de campanha, que decorreu na Universidade da Madeira, e que visou apresentar as suas propostas para a juventude nas jovens nas áreas do emprego, habitação e impostos, bem como conhecer as suas preocupações.

“Os jovens são uma das principais prioridades da ação política da IL”, sublinhou Gonçalo Maia Camelo, candidato da Iniciativa Liberal às eleições regionais de 23 de março. Citado em comunicado, o também coordenador do partido defendeu que é “imperativo criar oportunidades que permitam reter o talento, e promover o regresso à região dos jovens deslocados que o pretendam fazer.”

Entre as medidas apresentadas, Gonçalo Maia Camelo referiu-se à “promoção do empreendedorismo, à eliminação da burocracia e um regime fiscal atrativo para os jovens e emigrantes madeirenses que regressem à Região para trabalhar”.

“Para a Iniciativa Liberal, é essencial, igualmente, fortalecer a ligação entre empresas, escolas e universidades, garantindo que os currículos e programas de formação estão alinhados com as necessidades reais do mercado de trabalho”, lê-se na mesma nota.

Sobre o acesso à habitação, a IL recorda que este tema foi “uma das principais preocupações dos jovens presentes no encontro”, tendo Gonçalo Maia Camelo afirmado “que é necessário uma política habitacional que permita colocar mais casas no mercado imobiliário, reduzindo os preços praticados”.

Neste sentido, recordou que a IL defende “que os imóveis e os terrenos da Região que se encontram sem utilização sejam aproveitados, “nomeadamente para a construção de habitação e de residências estudantis”.