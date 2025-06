Reduzir os tempos de espera, na Saúde, é um dos objetivos da Iniciativa Liberal que irá propor o aditamento ao Orçamento Regional para 2025 da criação do ‘vale-cirurgia’.

De acordo com o partido, a medida tem como principal objetivo permitir que os utentes possam recorrer ao setor privado ou a outras unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) sempre que os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) para cirurgias e tratamentos urgentes forem ultrapassados, sem necessidade de avaliação prévia da capacidade instalada do SESARAM.

Segundo o deputado Gonçalo Maia Camelo, “a atual exigência de avaliação da capacidade instalada funciona como um entrave burocrático que atrasa a resolução de casos urgentes”. O parlamentar considera que o simples facto de os prazos legais serem ultrapassados “é, por si só, um sinal de que a capacidade de resposta do sistema público está esgotada”.

Este mecanismo permitirá, deste modo, aos utentes marcar a sua cirurgia diretamente numa unidade privada convencionada ou num hospital público que tenha disponibilidade, quer na Madeira, quer em Portugal Continental, esclarece a IL.

“Ao permitir que os utentes escolham uma alternativa viável, estamos a promover maior eficiência no sistema, respeitando a dignidade e o tempo dos doentes”, afirma Gonçalo Maia Camelo.