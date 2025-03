Após a pausa para almoço, e já auscultadas as cinco primeiras forças políticas (PSD, JPP, PS, CH, CDS), é hora do representante da República para a Região, Ireneu Barreto, ouvir a delegação da Iniciativa Liberal, composta por Gonçalo Maia Camelo, Sara Jardim e Francisco Costa.

A IL granjeou 2,17% dos votos e 1 deputado nas eleições legislativas regionais do passado domingo e cujos resultados, de resto, foram hoje publicados em Diário da República. Quer isto dizer, de acordo com o estatuto político administrativo da Região, que a nova assembleia deverá ser instalada até ao 15.º dia útil após publicação oficial.

À imprensa, Gonçalo Maia Camelo, coordenador regional da IL, no rescaldo da audiência mantida com o juiz conselheiro, disse que se falhar esta solução “não vão poder imputar culpas a mais ninguém” e que o papel da IL será fiscalizar.

“A Iniciativa Liberal será uma oposição responsável, moderada. Não deixará, em caso algum, deixar de fiscalizar este governo e estaremos sempre na Assembleia para defender as nossas medidas e as nossas propostas que consideramos singulares e únicas”, desenvolveu o coordenador regional do partido, acrescentando que a fiscalização da saúde, designadamente com as listas de espera, terá toda a atenção da IL. “Não vamos deixar de exigir”.