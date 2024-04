O PS Madeira “transformou a Cerimónia de Comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, num comício”, lamentou hoje a IL, que entende que “a ausência de propostas inovadoras não justifica a falta de ética, a ausência de responsabilidade, e o desrespeito pelas instituições.”

Uma nota assinada por Nuno Morna e Gonçalo Maia Camelo sustenta que “a política de ‘voto útil’ adotada como única estratégia eleitoral pelo Partido Socialista é uma flagrante demonstração da sua bancarrota ideológica, reveladora de um partido que se agarra desesperadamente ao poder através da tentativa de manipulação eleitoral, em vez de apresentar propostas convincentes e visões inovadoras.”

“É uma tática cínica que insulta a inteligência dos eleitores, subestimando a capacidade destes de fazerem escolhas baseados no mérito e na integridade, em vez de medo e resignação”, acrescentam os candidatos da Iniciativa Libera, referindo ainda que o PS, “recorrendo ao voto útil, mostra-se não apenas falho em respeito pela democracia, mas também impotente para oferecer algo além de uma escolha entre o indesejável e o intolerável”. “Isso não é apenas uma pobreza de opções, é uma estratégia de coerção, forçando os eleitores a sustentar um duopólio político que não leva a Madeira a lado nenhum”, atira.

Os candidatos defendem que a insistência no voto útil “não perpetua apenas a mediocridade, pois também corrói as fundações da nossa Autonomia, reduzindo o processo eleitoral a um jogo de menos piores.” Por isso, o PS, “com esta chico-espertice, não falha só com os seus eleitores, falha também com a Madeira.”

“Optar pela IL não significa apoiar Albuquerque, mas também não é uma solução para resgatar Cafofo, ou remediar a incompetência generalizada do PS-M. Nós não apoiamos interesses parciais, e não nos comprometemos com o que consideramos o ‘menos pior’.”

Os candidatos da IL referem, a concluir, que “o futuro” que vislumbram para a Madeira “não inclui o atual PSD, nem qualquer coligação improvisada à esquerda.”