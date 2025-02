A Iniciativa Liberal acompanhou, hoje, o derby entre o Marítimo e o Nacional, da II Divisão de Juniores de futebol, com o objetivo de abordar o papel do desporto e dos clubes no desenvolvimento e formação dos jovens, por um lado, e por outro, o modelo de financiamento do desporto.

Gonçalo Camelo destacou a importância que os clubes têm na formação dos jovens, prestando um serviço público, “substituindo-se ao Estado”. Por outro lado, a IL defende a revisão do modelo de financiamento do desporto profissional, com medidas que visam, por exemplo, “inverter a dependência excessiva dos clubes em relação ao financiamento público”, com iniciativas que “fomentem o investimento privado no futebol”.

O que passa por “uma intervenção cirúrgica e inteligente à lei do mecenato desportivo, que permita às empresas investir no futebol, tendo contrapartidas para isso”.

O candidato entende ainda que “o dinheiro público utilizado no futebol seja canalizado para atividades de interesse público e não para apenas para o futebol profissional ou comercial”, defendendo ainda “uma distribuição mais equitativa das verbas” para as entidades desportivas. Isto porque há federações, como a de futebol e a de ténis, que são riquíssimas, contrapondo com os clubes, “que são a razão de ser das federações, a passar por dificuldades financeiras. Tem de haver um maior equilíbrio”, defendeu.