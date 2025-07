A IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira iniciou esta semana uma nova operação de manutenção de jardins e podas de árvores, sob a responsabilidade de uma empresa especializada que venceu concurso público para o efeito.

De acordo com um comunicado da empresa regional, estão em curso, desde o passado dia 9, trabalhos de limpeza de espaços verdes, desmatação, poda e corte de arbóreas, em todos os conjuntos habitacionais tutelados pela IHM.

A propósito, a empresa lembra que “tem sido realizado um trabalho contínuo e regular de limpeza e manutenção desses espaços, consistindo num desafio constante e persistente, sendo necessário abordar, de forma faseada e recorrente, as diversas zonas existentes nos diversos conjuntos habitacionais, sempre com recurso a equipas próprias e pontuais reforços externos para acorrer a questões pontuais ou imprevistos de diversa ordem”.

A IHM sublinha que está “a proceder a um esforço sistemático e gradual de limpeza global das áreas verdes sob a sua alçada, estabilizando a situação para o período estival agora iniciado, e anulando os efeitos de um regime pluvial atípico a que assistimos nos últimos meses”.

E acrescenta que “adicionalmente será feita verificação sistemática de exemplares arbóreos de grande dimensão, com execução de limpeza e poda de copas de forma assegurar boas condições fitossanitárias e de segurança nas áreas envolventes”.

A empresa pública, tutelada da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas e atualmente dirigida por Leonel Silva, realça que a manutenção e conservação dos espaços verdes dos conjuntos habitacionais é feita de “forma regular”, sendo este um trabalho visível “nos bairros da Nazaré, Hospital, São Gonçalo, Palmeira e Torre, Santo Amaro, entre outros.

“No caso concreto do Bairro da Nazaré, para além de a IHM ter uma equipa de jardinagem afeta de forma permanente àquela área, são garantidas intervenções continuadas. No passado mês de junho foi executada uma manutenção integral no Parque Urbano da Nazaré. Essa intervenção de fundo já está concluída, com consequente manutenção regular para assegurar a sua continuidade”, é referido no comunicado.