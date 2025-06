A Investimentos Habitacionais da Madeira - IHM tem a decorrer, até 30 de junho, mais uma fase de candidaturas ao PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados. As candidaturas podem ser formalizadas, pela primeira vez, via online através do portal da IHM em www.ihm.pt; bem como na forma presencial na Sede IHM, na Loja do Cidadão ou no Posto de Atendimento ao Cidadão no Porto Santo, dá conta a IHM.

“O PRID é um programa especialmente concebido para apoiar as famílias com baixos recursos económico-financeiros, na recuperação ou beneficiação das suas habitações de residência permanente. O programa prevê a atribuição de apoio financeiro de até 20.000€, para a realização de obras de pequena dimensão. Poderá haver apoio excecional, de até 50.000€ (5% IVA incluído), para a realização de obras em imóveis que tenham sofrido danos provocados na sequência de intempéries, catástrofes, calamidades ou incêndios.

Os apoios a conceder serão na forma de empréstimo, sem juros, com o período máximo de amortização até 12 anos. No entanto, em função do rendimento dos agregados, e quando devidamente comprovada a carência económica, este apoio poderá ser convertido em fundo perdido.

Nos concelhos de Baixa Densidade Populacional (Porto Moniz, São Vicente e Santana) e no Porto Santo, o valor a amortizar incide em apenas 80% do valor concedido.

O apoio pode ainda ser complementado com capitais próprios, ou de outras entidades, quando o custo total orçamentado da intervenção ultrapasse o valor máximo do apoio, desde que não exceda os 50% do valor a subsidiar.

Em termos de critérios de elegibilidade, os candidatos devem ser residentes na Região Autónoma da Madeira, titulares do direito de propriedade, compropriedade, usufruto, ou outro direito real sobre o imóvel objeto da candidatura ao presente programa, necessitam da autorização escrita dos herdeiros, comproprietários ou usufrutuários para a realização das obras e possuir como habitação permanente o imóvel objeto da candidatura ao presente programa, ou que assim se constitua, imediatamente após a conclusão das obras. As obras a executar devem ser as necessárias para dotar o imóvel de condições de habitabilidade ou acessibilidade e estar isentas de controlo prévio municipal, sendo exigível, no entanto, a comunicação de início dos trabalhos à respetiva Câmara Municipal.

Para poderem candidatar-se, os cidadãos não deverão possuir outros bens imóveis em condições de constituir habitação permanente e devem dar permissão à IHM para realizar a avaliação social e técnica das condições habitacionais. Também não podem possuir dívidas à IHM, à Segurança Social e à Autoridade Tributária.

As candidaturas podem ser feitas na Loja do Cidadão, no Posto de Atendimento ao Cidadão no Porto Santo, mas também online via portal IHM (www.ihm.pt). Há ainda a possibilidade de agendamento para candidaturas na forma presencial na Sede IHM, na Rua Dr. Pestana Júnior, nº6, nos dias úteis, das 09:00- 12:30 e das 14:00-17:30”

A IHM conclui a nota de imprensa lembrando que, nos últimos dez anos, a IHM já apoiou, através do PRID, 425 famílias, totalizando um investimento de mais de 7,5 milhões de euros.