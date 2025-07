O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, procedeu à entrega formal de tranches dos apoios ao ‘Programa Casa +Eficiente’, promovido pelo Governo Regional, através da IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, e com financiamento ao abrigo do PRR.

A entrega decorreu no edifício Campo da Barca, na presença do Conselho de Administração e técnicos da Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM.

De acordo com comunicado da tutela, as candidaturas aprovadas representam um investimento global que ascende os 327 mil euros.

O ‘Programa Casa +Eficiente’ consiste na atribuição de um apoio financeiro, a fundo perdido, para obras de reabilitação e beneficiação de habitações próprias e permanentes de agregados familiares com insuficiência económico-financeira, tendo por objetivo a melhoria do desempenho energético das habitações e consequente redução da fatura energética. Os destinatários do programa são as famílias residentes na Região, titulares do direito de propriedade, compropriedade sobre imóvel objeto da candidatura ao apoio, que constitui a sua habitação permanente.

O imóvel a apoiar deve encontrar-se em situação de carência energética, comprovada mediante certificado energético antes das obras que avalie o desempenho energético do imóvel, sendo que a classificação inicial atribuída, não deverá ser de classe energética superior a C e após as obras deverá ser comprovada a subida de no mínimo uma classe energética.

A inscrição neste programa pode ser feita presencialmente, na sede da IHM, bem como no site institucional da IHM, em www.ihm.pt. As candidaturas a este programa decorrem até 31 de dezembro de 2025.

Deste programa consta ainda uma vertente pública, ou seja, de apoios à requalificação de empreendimentos habitacionais da IHM.

No próximo mês de agosto, a Secretaria prevê o arranque das intervenções nos conjuntos habitacionais do Pico dos Barcelos (72 fogos) e na Queimada, em Machico (50 fogos).

Adianta a mesma fonte que estão fase de concurso as empreitadas previstas na Torre, Machico (quatro fogos) e no Serrado do Mar, em Câmara de Lobos (50 fogos).

Os trabalhos consistem na reabilitação de fachadas e coberturas com medidas de melhoria de eficiência energética, como a aplicação do sistema ETICS e a substituição de caixilharias por soluções mais eficientes, o que permite aumentar significativamente o conforto térmico e acústico dos edifícios e reduzir o consumo energético.