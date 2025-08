Em nota de imprensa, o Instituto de Florestas e Conservação da Natureza relembra que a prática de campismo em áreas florestais públicas obedece a regulamentação própria e carece de licenciamento prévio, devendo o pedido ser efetuado online através do portal oficial Simplifica. No momento do acampamento, os utentes devem estar sempre na posse da autorização emitida, pronta a apresentar às autoridades fiscalizadoras, nomeadamente à Polícia Floresta.

Com o Rali da Madeira a decorrer e do fim de semana prolongado que se segue, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), IP-RAM informa que irá reforçar a vigilância e o patrulhamento nas áreas florestais da Região Autónoma da Madeira. Esta medida visa assegurar o cumprimento das normas de utilização do espaço natural, numa altura em que se regista, habitualmente, um aumento significativo da presença de campistas nas serras da Ilha.

O IFCN relembra que a prática de campismo em áreas florestais públicas obedece a regulamentação própria e carece de licenciamento prévio, devendo o pedido ser efetuado online através do portal oficial Simplifica. No momento do acampamento, os utentes devem estar sempre na posse da autorização emitida, pronta a apresentar às autoridades fiscalizadoras, nomeadamente à Polícia Florestal.

“Infelizmente, continuam a ser detetadas situações de campismo selvagem associado à realização de fogueiras, muitas vezes feitas para aquecimento ou fins decorativos. Estas práticas representam um grave risco de incêndio florestal, com consequências devastadoras para a biodiversidade, a floresta, os bens materiais e, sobretudo, para a segurança das pessoas”, admite o IFCN, que vem, nesse contexto, reforçar o apelo ao cumprimento rigoroso das boas práticas ambientais e recorda as principais regras e condutas a adotar no espaço florestal.

Regras para acampar nas serras da Madeira:

1. Autorização obrigatória

• O acampamento só é permitido com autorização prévia do IFCN.

• O pedido pode ser feito no portal Simplifica ou nas delegações do Instituto.

• A autorização especifica o local, número de pessoas, datas e regras aplicáveis.

2. Locais permitidos

• Apenas é permitido acampar em zonas designadas ou previamente aprovadas.

3. Proibição de fogueiras

• É estritamente proibido fazer fogueiras ou utilizar fogo ao ar livre

• Durante o verão, o risco de incêndio florestal é elevado.

• É proibido queimar lixo, restos alimentares ou lenha recolhida no local.

4. Respeito pelo ambiente

• Não danifique nem suje o local.

• Todo o lixo deve ser recolhido e transportado para os pontos de recolha adequados.

• É proibido cortar árvores, colher flores ou perturbar a fauna.

• Utilizar apenas trilhos e caminhos assinalados.

5. Comportamento responsável

• Evitar ruído excessivo, especialmente durante a noite.

• Respeitar os outros campistas e a tranquilidade natural.

• Não acampar em terrenos privados sem autorização do proprietário.

6. Fiscalização

• A fiscalização é assegurada pelo Corpo de Vigilantes da Natureza e por outras entidades competentes.

• O incumprimento das regras poderá resultar em coimas e na expulsão imediata do local.

“O IFCN apela à responsabilidade de todos os que pretendem usufruir das belezas naturais da serra madeirense, lembrando que preservar o património florestal é um dever coletivo. A colaboração dos utentes é essencial para manter a segurança, o equilíbrio ambiental e o usufruto responsável do espaço florestal da Madeira”, reforça a nota de imprensa.

Para mais informações ou pedidos de licenciamento, consulte: simplifica.madeira.gov.pt