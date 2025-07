O IDEASSOC, reuniu-se, ontem, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, em Reunião Ordinária de Assembleia Geral para apreciação, discussão e votação do balanço de 2024, bem como a apreciação, discussão e votação do Relatório e Contas de 2024.

Em nota de imprensa, é recordado que o IDEA é um instituto de investigação multidisciplinar, independente e sem fins lucrativos, estabelecido em 2023 com o propósito de buscar a excelência em investigação científica, desenvolvimento técnico, formação avançada, transferência de tecnologia e educação para a comunidade e o tecido empresarial em âmbito regional, nacional e europeu e do qual a Câmara Municipal do Funchal é sócio fundador.

A presidente do Conselho de Administração, Cristina Pedra, apresentou as contas aos demais elementos, salientando que o IDEASSOC tem as suas contas equilibradas. sem custos fixos, uma vez que a sua atividade baseia-se no desenvolvimento e execução de projetos de investigação financiados.

Mediante o respetivo financiamento, a associação gere a sua atividade e assunção de custos de forma a atingir os objetivos dos projetos e ter uma execução financeira rigorosa.

Em 2024, a associação recebeu um financiamento, via projetos, de cerca de 865.000€, o que permitiu chegar ao final de 2024 com um Resultado Liquido de cerca 211.000€

As principais atividades de 2024 foram:

– Participação em Projetos de Investigação Aplicada financiados pela Comissão Europeia (SmartBear - Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home e TeleRehab DSS - TeleRehabilitation of Balance Clinical and Economic Decision Support System)

– Prestação de Serviços de Investigação;

– Organização de Eventos Científicos: o IDEASSOC foi entidade co-organizadora do evento Madeira Digital Transformation Week, que decorreu entre 20 e 28 de Junho de 2024 no Hotel VidaMar no Funchal;

– Preparação de candidaturas a novos Projetos de Investigação Aplicada: Durante o ano de 2024, o IDEASSOC coordenou e colaborou na preparação e submissão de diversas candidaturas a novos projetos, em particular a projetos Europeus do Horizonte Europa e do programa Digital Europe.

Como resultado deste esforço, o IDEA “foi bem sucedido na candidatura do projeto i2X”, que teve início em abril de 2025, conclui.