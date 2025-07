A empresa Horários do Funchal garante que o Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) não apresentou “até à presenta data”, qualquer proposta “séria e credível de redução da carga horária de trabalho semanal das atuais 39 horas para as 35 horas, com qualquer cálculo financeiro ou medição do seu impacto financeiro, bem como o seu impacto nas contas da empresa a curto e medio prazo, de forma credível e isto mantendo o quadro da oferta instalada a população”.

Em comunicado enviado à nossa redação, a empresa vinca que o SNMOT tem se mostrado “irredutível”, até em relação à atualização salaria. “Sempre ficou demostrado, em todas as reuniões com o SNMOT, desde finais de 2024, que a empresa estava e está a cumprir o acordado entre as partes desde 2023, no que diz respeito aos aumentos salariais negociados e vertidos em revisão de Acordo de Empresa para 2023, 2024 e 2025, assinada de forma livre pelas partes.”

E em momento algum o “Conselho de Administração da Horários do Funchal se opôs à correção salarial para 2025, alem do aumento já acordado para o referido ano, só não concordou com o percentual avançado pelo SNMOT”.

“Porque importa ainda referir, a Horários do Funchal propôs, no já referenciado dia 17 de junho, e no que concerne aos aumentos salariais para os motoristas, que e como base para a abertura negocial, caso o pré-aviso de greve fosse retirado, que o vencimento base mensal passasse dos 989,30 euros em 2024 para os 1 039,30 euros em 2025, correspondendo, assim, a um aumento de 5,05% no ano em curso e com retroatividade a janeiro. O que não foi aceite pelo SNMOT.”

De resto, em relação aos vencimentos, a Horários do Funchal vinca que, “efetivamente, em 2025, e em consequência do Acordo de Empresa em vigor, celebrado com o SNMOT, um colaborador com a categoria de motorista na Horários do Funchal, possui, desde 1 janeiro, um aumento efetivo, por mês, face a 2024, de mais 64,50 euros. Como se pode demostrar não se trata dum aumento apenas de 20,00 euros para 2025. Na realidade já contam com mais de 64,50 euros, conforme estipulado em AE assinado, relembra-se, em 2023”.

A empresa Horários do funchal “lamenta que, face ao aqui exposto, o SNMOT continue na senda, de querer impor as suas pretensões, sem qualquer intuito negocial que o tem caracterizado desde 2019, tendo já emitido um novo pré-aviso de greve para o dia 20 de julho de 2025.“