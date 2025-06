A Horários do Funchal, por motivos de greve de trabalhadores, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT), informou em comunicado que o regular funcionamento das carreiras será afetado, no dia 25 e 26 de junho, entre as 00h00 e as 24h00.

“A Horários do Funchal lamenta os constrangimentos que possam resultar desta perturbação, e tudo fará para minimizá-los, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes afetados, apresentando sinceras desculpas”, refere a nota enviada à redação.

Nas redes sociais da empresa poderá consultar as atualizações às restrições das carreiras nestes dias:

Whatsapp: http://bit.ly/407CXrU

Facebook: https://www.facebook.com/horarios.funchal