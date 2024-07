Bom dia!

- No Dia Nacional do Arquiteto, a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, acolhe, às 11h00, a palestra do arquiteto Freddy César Ferreira.

- Pelas 12h00, o presidente do Governo Regional vista a faixa de corta-fogo no Caminho dos Pretos.

- No auditório do Jardim Municipal, às 19h00, os concertos de Emanuel Inácio Quarteto e João Paulo Rosado Quarteto, no âmbito da programação do Funchal Jazz Festival.