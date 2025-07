Santa Cruz recebe, entre as 10h00 e as 12h30, o oitavo episódio das Jornadas Madeira, no salão nobre do edifício do Município.

A iniciativa conta com as intervenções da presidente da Assembleia Municipal, da presidente da Câmara e dos presidentes de Juntas de Freguesia, e ainda de dois momentos de debate. O evento tem transmissão em vídeo em direto e em áudio na rádio JM FM, que pode acompanhar também através do canal NAMINHATERRA TV. As principais ideias, pode ler, amanhã, na edição impressa do JM.

Mas além deste momento, há outras iniciativas que marcam a agenda do dia de hoje na Região.

Às 9h00, no Pestana Casino Park, decorre a sessão de abertura do congresso global ‘Educação, Solidariedade e Evangelização- da Europa para a Madeira, da Madeira para o Mundo’. De referir que o evento acontece pela comemoração dos 100 anos da chegada das Irmãs da Apresentação de Maria à Madeira.

O programa Summer Medical School: Lifestyle vai decorrer, entre as entre as 9h00 e as 17h30, a partir de hoje até sexta-feira, na Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira.

A ‘50ª Volta à Madeira em Bicicleta - FACCO’ é apresentada às 11h00, na Direção Regional de Desporto à Rua das Hortas 28, Funchal.

A tomada de posse da Mesa da Secção de Fotografia da ACIF está marcada para as 12h00 na sede, na Rua dos Aranhas 26.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, pelas 16 horas, na rua 31 de Janeiro, o novo estabelecimento denominado Urban Sole.

Neste que é o dia Mundial do Chocolate, às 16h30, no Savoy Palace, Funchal, tem lugar a apresentação ao vivo de uma escultura em chocolate e o lançamento Bombom Solidário Savoy Signature, em que parte da receita é a favor do Centro de Apoio aos Sem Abrigo (CASA).

A Expomadeira pode ser visitada entre as 18h00 e as 23h00, no Estádio do Marítimo (Barreiros).

Às 19h00, no Jardim Municipal do Funchal, o concerto pelos alunos do Curso Profissional de Instrumentista de Jazz do Conservatório (PAPs CEPAM), no âmbito do Funchal Jazz Festival 2025.