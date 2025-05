No dia 16 de maio, os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico da EB1/PE/C da Ponta do Sol – edifício “Sede” viveram uma experiência verdadeiramente encantadora.

Receberam a visita especial da professora e escritora Sofia Almeida, que se encontra na Madeira para apresentar o seu primeiro livro infantil.

Durante a visita, a autora cativou os alunos com a leitura da história Pardito e a Grande Árvore Mágica. A narrativa desenrola-se no Grande Carvalho, um lugar onde cada animal é único e especial. Entre todos, Pardito destaca-se pela sua singularidade. Acompanhado por figuras carismáticas como a Mestra Coruja, a Professora Colibri e a Avó Coelha, o pequeno protagonista embarca numa tocante jornada de autoconhecimento, revelando que seguir o caminho do coração é sempre a decisão mais sábia.

Com ternura, emoção e alegria, a história prendeu a atenção dos jovens ouvintes, transmitindo mensagens preciosas sobre amizade, empatia e a beleza da diversidade. Foi, sem dúvida, um momento mágico que os alunos guardarão com carinho na memória e no coração.

A visita culminou com uma animada sessão de perguntas e respostas, seguida de uma dedicatória personalizada da autora nos livros, tornando o dia ainda mais especial e inesquecível para todos os presentes.