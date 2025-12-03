Herberto Jesus nomeado adjunto de Micaela Freitas

O ex-presidente do Conselho de Administração do SESARAM acaba de integrar o gabinete da secretária regional de Saúde e Proteção Civil, sabe o JM.

Herberto Rúben Câmara Teixeira de Jesus está incumbido de novas funções públicas. Até o fim do mês passado, Herberto Jesus foi presidente do Conselho de Administração do SESARAM, mas acabou por ser substituído. Poucos dias depois, o mesmo Herberto Jesus é formalmente nomeado para o cargo de adjunto do gabinete da secretária regional de Saúde e Proteção Civil. Dito de outra forma, a mesma Secretaria que o dispensou da presidência do SESARAM valida as suas competências para adjunto do gabinete da secretária.

A nomeação conhecida esta terça-feira indica razões para acolher Herberto Jesus no núcleo duro da Secretaria: diz que é preciso reforçar a estrutura de apoio ao gabinete da secretária, adianta que a nomeação tem efeitos desde 1 de dezembro e que o nomeado pode exercer as atividades de docência e investigação.

Da longa nota curricular apresentada por Herberto Jesus consta a licenciatura em Medicina com várias outras formações académicas. Na experiência profissional e formação, o novo adjunto apresenta igualmente dezenas de referências, assim como na atividade docente e científica.

Entre cerca de uma dúzia de cargos desempenhados nos últimos 22 anos, encontram-se a integração de várias comissões técnicas.

A partir de 2016, Herberto Jesus destacou-se em cargos de maior visibilidade: foi vice-presidente do SESARAM, diretor do Instituto da Saúde, diretor regional de Saúde e Autoridade Regional de Saúde durante a pandemia e, nos últimos dois anos, foi presidente do Conselho de Administração do SESARAM.

Na verdade, Herberto Jesus já se encontra ao serviço na sua nova qualidade de adjunto do gabinete da secretária regional de Saúde e Proteção Civil. Aliás, logo no dia 1 de dezembro, op experiente médico estava ao lado de Micaela Freitas quando a governante apresentou a nova equipa do SESARAM, liderada por Márcia Gomes, e elogiou a equipa cessante, liderada por Herberto Jesus.