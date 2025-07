Bom dia!

Desativado e sem prazo para proceder à regularização das normas exigidas pela ANAC, o heliporto hospitalar continua a ser notícia por não dar resposta a emergências médicas. Ao JM, o SESARAM refere que já iniciou o processo de requalificação necessário, mas minimiza a inatividade da infraestrutura, lembrando que tinha “em média sete movimentos por ano”.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o poder local. Calheta com visão de futuro. A quinta temporada das Jornadas Madeira concluiu ontem, na Calheta, mais uma volta a todos os municípios. Oportunidade para Carlos Teles mostrar trabalho feito ao longo de 12 anos e de cinco autarcas das Juntas deixarem ideias para o futuro. O debate também trouxe preocupações da plateia

Saiba ainda que PSD escolhe equipa jovem para as Juntas de Freguesia e que trabalhadores receiam “desmantelamento da RTP-M”.

Jovens afastadas por maus-tratos “não estavam sozinhas” é outro assunto de relevo. SocioHabitaFunchal considera “inaceitável” situação “isolada” ocorrida no ATL de Santo Amaro, mas refere que as 40 crianças continuam inscritas no espaço e são supervisionadas por adultos.

Não perca ainda a meteorologia. Costa sul da Madeira sob aviso amarelo devido ao calor.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira.