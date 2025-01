O SESARAM informou, em comunicado, que “a afluência ao Serviço de Urgência registada neste período levou a que o SESARAM no dia 03 de janeiro, tivesse que assegurar para além de cuidados de saúde emergentes, e a doentes agudos, uma cama, alimentação e bem-estar a 230 utentes em situação de alta clínica”.

Na nota enviada à imprensa, o Serviço informa que “no dia de hoje, o Conselho de Administração do SESARAM já encetou inúmeros contatos com o Instituto de Segurança Social da Madeira com o objetivo de identificar instituições de cariz social com capacidade para acolher estes utentes.

A par disso, o serviço social do SESARAM está igualmente a contactar os familiares dos 230 utentes nesta condição de “alta clínica”, no sentido de os informar das diferentes possibilidades existentes na comunidade para manterem os seus idosos em casa com o apoio das equipas da saúde e segurança social.