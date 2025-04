No âmbito da edição de 2025 do Ciclo de Concertos do Conservatório, interpretados pelos talentosos alunos do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Engenheiro Luiz Peter Clode (CEAM), o centro comercial recebe agora o grupo Ensemble de Cordofones Madeirenses, no dia 5 de abril. A atuação decorrerá na Praça Central, no Piso 0, às 11h30.

Depois de quatro concertos realizados desde fevereiro, é a vez de o Conservatório partilhar como celebra a tradição e a diversidade sonora madeirense, utilizando instrumentos como braguinha, rajão e viola de arame, atuar. O concerto promete transportar os visitantes por uma viagem de sons tradicionais.

A edição deste ano termina no dia 10 de maio com a presença do Coro do Ensino Artístico Especializado (Coro EAE), onde cerca de 60 alunos, com um repertório que vai do clássico ao pop e rock, prometem um encerramento memorável para esta iniciativa.

O Ciclo de Concertos CEAM 2025 integra-se no projeto “Cultura no Centro”, uma iniciativa presente nos centros comerciais geridos pela Sonae Sierra, dos quais o MadeiraShopping faz parte, com o objetivo de apoiar e promover artistas e entidades culturais regionais e nacionais.

Agenda de concertos:

5 de abril – Ensemble de Cordofones Madeirenses

10 de maio – Coro do Ensino Artístico Especializado (Coro EAE)

Horário: 11h30

Local: Madeira, Funchal, MadeiraShopping, Piso 0, Praça Central

Entrada: Gratuita