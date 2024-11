O Pico Ruivo, ponto mais alto da Madeira e um dos trilhos mais procurados pelos visitantes, está a ser transformado num depósito de objetos deixados por turistas e caminhantes.

Uma fotografia enviada ao Jornal mostra o local repleto de cadeados, toalhas, talheres, máscaras e outros pertences, o que vem levantar preocupações sobre o impacto ambiental e a descaraterização deste espaço natural, no final do percurso entre Pico do Areeiro e Pico Ruivo.