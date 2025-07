Setenta e oito unidades hoteleiras da Madeira e do Porto Santo vão ostentar durante um ano o galardão internacional Green Key, atribuído a empresas do setor que se distinguem pelas boas práticas ambientais.

A entrega do certificado aconteceu esta quarta-feira, numa cerimónia realizada no hotel Sentido Galo Resort, no Caniço de Baixo, e contou com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

O primeiro galardão do género foi atribuído em 2008 a uma unidade hoteleira da Região, em 2015 eram 25 e em 2019 eram 57. A pandemia causou um decréscimo, assistindo-se agora a um número expressivo.

A Green Key é promovida pela Foundation for Environmental Education (FEE) e coordenada em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa.