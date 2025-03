O Governo Regional da Madeira aprovou, esta semana, um voto de louvor à banda NAPA, vencedora da 58.ª edição do Festival da Canção.

Numa nota enviada à redação, é destacado papel da banda na promoção da identidade cultural da Região e do País. Com este reconhecimento oficial, o Executivo madeirense sublinha “a importância do grupo na cena musical nacional e a sua missão de representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que terá lugar em Basileia, Suíça, de 13 a 17 de maio”.

Na resolução aprovada em Conselho do Governo, é recordada a trajetória do quinteto madeirense, formado em 2013 sob o nome ‘Men On The Couch’ e rebatizado como NAPA em 2023.

A banda, composta por Guilherme Gomes (voz e guitarra), João Rodrigues (bateria), Francisco Sousa (guitarra), Diogo Góis (baixo) e João Lourenço Gomes (piano), começou por compor em inglês, mas fez a transição para um repertório integralmente em português.

Deslocado, a canção vencedora do Festival e representante de Portugal na Europa, tem sido descrita como “um hino ao sentimento de saudade, refletindo a experiência dos muitos jovens e emigrantes madeirenses que vivem longe da ilha”. O Governo Regional ressalva que o tema, que será interpretado na Eurovisão em português, “pretende ser um símbolo da diáspora e de todos aqueles que, por diferentes razões, se encontram distantes da sua terra natal, mas mantêm uma ligação emocional inquebrável com as suas raízes”.

Ao reconhecer publicamente o feito dos NAPA, “o Governo Regional da Madeira enaltece não só o talento e dedicação da banda, mas também o seu contributo para a divulgação da cultura madeirense e portuguesa num dos maiores palcos musicais do mundo”.