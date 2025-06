Governo Regional espera ver resolvido o impasse no subsistema de saúde

Ao todo são quase 60 milhões de euros que o Governo Regional, desde 2015, já disponibilizou para os subsistemas de saúde da PSP, GNR e Força Armadas, valor que devia sair dos cofres do Estado.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, fora do âmbito de uma inauguração realizada esta tarde, no Campanário, voltou a insistir na necessidade de resolver o problema dos subsistemas de saúde que cabe ao Estado pagar e que são suportados pelo Governo Regional.

O presidente do Executivo classificou de um dossier como “muito urgente” e cuja resolução foi adiada devido às recentes quedas dos governos nacional e regional. Porém, espera ver resolvido esse problema que já vai nos 60 milhões de euros que saíram dos cofres do Governo Regional e não do Estado, como devia ter sido.

“Temos um compromisso com o Estado português para resolver a situação dos subsistemas de saúde. O grupo de trabalho que estava a analisar esta questão ficou pelo caminho com a instabilidade política”, referiu, acrescentando que espera retomar o processo com o novo Executivo de Luís Montenegro.