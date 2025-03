A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) refutou hoje as declarações do Bloco de Esquerda (BE) sobre as alegadas lacunas no projeto do novo Hospital Central e Universitário da Madeira. Em causa estão afirmações feitas pelo partido no passado domingo, 2 de março, durante uma ação de campanha, onde se apontava a ausência de uma unidade de “radioncologia” e de um espaço para o internamento de doentes psiquiátricos em unidades agudas.

Em resposta, a tutela esclarece que o hospital, atualmente em construção, “tem prevista uma área de cerca 1. 800 m2 destinada ao espaço funcional da Radioterapia, para tratamentos oncológicos, a qual incluirá, entre outras, duas salas de Radioterapia, uma sala de Tomografia Computorizada, uma sala de Braquiterapia, uma sala de Radio-Cirurgia, assim como um conjunto de gabinetes médicos, gabinetes de tratamento e áreas de recobro”.

Além disso, a SREI adianta que a futura unidade hospitalar tem também prevista uma área de cerca 3.200 m2 “destinada ao espaço funcional da Saúde Mental, com áreas específicas para a Psiquiatria de Adultos, Pedopsiquiatria e Unidade Tratamento Toxicodependência, em regimes de ambulatório e internamento, incluindo, entre outros, 14 quartos para internamento de adultos (2 quatros isolamento), 9 quartos para internamento pediátricos (2 quatros isolamento), gabinetes médicos, gabinetes de tratamento e salas de terapia”.