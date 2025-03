O anúncio foi feito esta tarde por Paulo Cafôfo, na apresentação do programa eleitoral do partido para as eleições legislativas regionais do próximo dia 23. Com um Governo do PS, diz o líder socialista, vão avançar os estudos de viabilidade para a implementação de um metro de superfície entre o Funchal e o Caniço, obra que o PS considera estruturante e fundamental para garantir um transporte mais rápido, sustentável e a baixo custo.

O candidato a presidente do Governo Regional assegurou, na ocasião, que as obras públicas com retorno social e impacto na vida das pessoas irão merecer uma atenção particular de um Executivo socialista.

Paulo Cafôfo, de acordo com uma nota enviada à redação, deu ainda especial ênfase à área da mobilidade, apontando o objetivo de prolongar a via rápida entre a Ribeira Brava e a Calheta, mas também os estudos de viabilidade técnica e financeira para avançar com um metro de superfície entre o Funchal e o Caniço.

Como referiu, o Caniço é uma cidade com um vasto núcleo populacional, cuja grande parte trabalha no Funchal, sendo, por isso, necessário conferir a estas pessoas qualidade de vida, com um transporte rápido, confortável, a baixo custo e amigo do ambiente.

O candidato e líder socialista apontou o facto de existir financiamento europeu para a mobilidade sustentável, lembrando que esta é uma das orientações do Pacto Ecológico Europeu, e salientou que há exemplos de outras ilhas, como Tenerife, que também têm este tipo de transporte. “Nós temos de pensar no futuro com visão, com sustentabilidade”, realçou, acrescentando que o metro para o Caniço será uma obra estruturante, com elevado retorno social e com impacto na vida das pessoas.

Paulo Cafôfo adiantou que, enquanto partido de poder que quer governar a Madeira, o PS tem soluções em diversas áreas para responder aos anseios dos madeirenses.

No tocante às obras públicas, apontou ainda as propostas em termos de construção de habitação (dando o exemplo do programa ‘Primeira Chave’), mas também os investimentos previstos ao nível da saúde, nomeadamente a conversão do Hospital Dr. Nélio Mendonça em hospital de reabilitação, com as valências de Cuidados Continuados, Unidade do Doente Frágil e Medicina Paliativa, assim como a transformação dos hospitais dos Marmeleiros e Dr. João de Almada em lares de idosos, para resolver a questão das altas problemáticas e dar resposta ao envelhecimento da populacional.

Na iniciativa, que de acordo com a nota enviada à redação encheu a sala de uma unidade hoteleira do Funchal, o candidato do PS a presidente do Governo Regional deu conta das prioridades que serão seguidas por um Executivo socialista nas mais variadas áreas, designadamente, as obras públicas, a habitação, a saúde, a educação e o aumento dos rendimentos, nas quais os sucessivos governos social-democratas falharam e não cumpriram com aquilo que prometeram à população.

A sessão contou com uma apresentação mais pormenorizada das medidas preconizadas pelo partido, que ficou a cargo de Gonçalo Leite Velho, também candidato e coordenador dos Estados Gerais.