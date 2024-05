O diretor de Serviços da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências foi designado, esta tarde, em reunião de Conselho de Governo, como o representante do Executivo da Madeira no Conselho Nacional para os Comportamentos Aditivos e as Dependências.

Isto numa reunião em que foram estabelecidos vários contratos-programa. O primeiro, cujo valor não foi mencionado, será celebrado com o SANASMADEIRA, de modo a viabilizar o funcionamento da Rede de Estações de Salvamento Costeiro no corre ano, garantindo a sua operacionalidade e o cumprimento dos objetivos que lhe estão consignados.

No encontro desta quinta-feira, na Quinta Vigia, ficou ainda decidido celebrar um contrato-programa com a Associação de Apoio a Crianças e Jovens, tendo em vista a comparticipação financeira da Direção Regional de Juventude na implementação do plano de atividades deste ano, atribuindo, para o efeito, uma comparticipação até ao montante máximo de 4.500 euros. O Governo decidiu ainda estabelecer um contrato-programa com a Associação Grupo de Jovens da Camacha-Agora, tendo em vista a atribuição de 5.500 euros.

Por outro lado, foi autorizado um contrato-programa com a Associação Juvenil de Medicina da Madeira, atribuindo uma comparticipação também até 5.500 euros. Foi aprovado um contrato-programa com a Associação Sócio-Cultural Alternativas Jovens, que receberá 5.500 euros.

Nesta reunião foi ratificado um contrato-programa com a Associação Aware In, que receberá 5.500 euros. Foi também decidido celebrar um contrato-programa com a Associação Sociocultural Incu@rtes - ASCI, no valor de 5.500 euros. A reunião desta quinta-feira foi ainda aproveitada para a outorgação de um contrato-programa com o Teatro Metaphora- Associação de Amigos das Artes, que receberá 5.500 euros. Mas os apoios não se ficam por aqui. Foram validados dois contratos-programa com duas tunas: a Universitária da Madeira e a D`Elas, ambas com 2.500 euros cada.