Céu muito nublado esta quarta-feira

As temperaturas esta quarta-feira vão variar entre os 16ºC e os 20ºC na ilha da Madeira e entre os 14ºC e os 20ºC no Porto Santo, conforme dão conta as previsões do IPMA.
Estão previstos períodos de céu muito nublado, sendo que os aguaceiros são mais prováveis na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira durante a tarde.
O vento fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte/noroeste.
No que diz respeito ao estado do mar, na costa norte da Madeira são esperadas ondas de norte com dois metros, diminuindo para 1,5 metros. Já na osta sul estão previstas ondas de sudoeste com inferiores a um metro.
Quanto à temperatura da água do mar, essa vai rondar os 18/19ºC.
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