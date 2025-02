O almirante Henrique Gouveia e Melo estará presente num jantar no Funchal, marcado para 7 de fevereiro. O evento, realizado desde 1996, reúne jornalistas e outras figuras públicas ligadas à comunicação social.

O encontro não foi anunciado publicamente, e os convites foram enviados por mensagens privadas para um grupo de WhatsApp onde constam políticos, assessores e profissionais da comunicação. Entre os presentes estará o presidente da Assembleia Regional da Madeira, José Manuel Rodrigues, e o líder do CDS na Região. Ao Correio da Manhã, o centrista disse que participa no evento, não como apoiante a uma eventual candidatura do ex-chefe da Marinha às presidenciais, mas “como jornalista”, apesar de atualmente não possuir carteira profissional.

Sindicato dos Jornalistas demarca-se de “convívio” mal denominado

O Direção da Madeira do Sindicato dos Jornalistas demarcou-se da iniciativa, alertando para a importância da separação entre jornalismo e eventos com figuras políticas.

Em comunicado endereçado aos associados, o Sindicato, confrontado com vários pedidos de esclarecimento, lamentou que este jantar tenha a designação de ‘Jantar de Jornalistas’, quando “não o é”. “Sempre que exista um evento destinado a jornalistas (profissionais com carteira profissional) iremos dar conta e ajudaremos na divulgação. Este não é o caso”, acrescentou.

Gouveia e Melo esclareceu ao CM que não há venda de bilhetes e que este não se trata de um evento político.