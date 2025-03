A Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ), com sede na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, participou, ontem, dia 28 de março, no V Encontro de Universidades Seniores da RAM. Este evento teve como anfitriã a Universidade Sénior de Câmara de Lobos e contou com a presença de todas as Universidades Seniores existentes na Região. O evento teve lugar no Museu de Imprensa do referido concelho.

“A USGZ participou ativamente como já é habitual”, refere o estabelecimento de ensino em nota de imprensa. A representar a Universidade Sénior Gonçalves Zarco estiveram muitos alunos seniores e toda a sua equipa pedagógica, demais colaboradores e ainda os alunos da turma 1 do sexto ano de escolaridade.

A prestação da USGZ dividiu-se em três momentos. Primeiramente, o canto do hino “Sê o sonho ganhador”, com música da maestrina Maria João Caires e letra do poeta, escritor e professor António Castro, sendo de salientar que o hino da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) foi escrito por António Castro.

No segundo momento, foi cantada a música “Memórias de Vida”, que foi escrita para homenagear os 10 anos de trabalho desenvolvido por esta Universidade Sénior Gonçalves Zarco, que está sempre atenta aos seus alunos seniores. A letra desta música – que é uma homenagem à Universidade Sénior, aos seus alunos seniores, aos seus professores e à Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco – é da autoria da professora Maria do Céu Barcelos e a música das professoras Maria João Caires e Rubina Fernandes.

O terceiro momento foi de “descontração total” entre todos os intervenientes e consistiu numa dança intergeracional, e como a Universidade Sénior é composta por 32 alunas e apenas 1 aluno, foi escolhida a música “Flowers”, de Miley Cyrus, para reforçar o empoderamento feminino. “É um hino de amor-próprio, celebra a capacidade de encontrar felicidade e força dentro de nós próprias”, refere a coordenadora da USGZ, professora Maria do Céu Barcelos. “A mensagem para os nossos alunos seniores é independência emocional e resiliência após o término de um relacionamento, de um trabalho e em qualquer área da nossa vida pessoal ou profissional. E foi esta música dançada e cantada por todos os presentes que aplaudiram a coreorgrafia intergeracional e uma vez mais a USGZ”, reforçou a docente.

“Demonstra, também, a grande aposta, que consiste essencialmente no recurso às atividades intergeracionais, as quais se têm revelado uma mais-valia na aproximação dos mais jovens aos menos jovens”, continuou Maria do Céu Barcelos.

“Toda a equipa docente da USGZ acredita que com a aproximação dos seniores aos jovens pode educá-los a serem mais tolerantes, mais respeitadores, mais sensíveis, mais educados e mais solidários. Enfim, a missão da EBSGZarco passa, também, por criar/educar bons cidadãos, mais humanos e mais conscientes”, acrescentou aquela responsável.

Em suma, acrescenta a mesma nota, “tudo isto só foi possível pelo compromisso de uma equipa coesa e dinâmica, coordenada pela professora Maria do Céu Barcelos, que tem contado sempre com o empenho e o profissionalismo das docentes Rubina Fernandes, Maria João Caires, Sónia Fernandes, Marlene Telo, Filipe Sousa, José Pedro Regedor, Paula Reis, Sílvia Correia, Arlindo Sousa e Vítor Alonso.”

Salienta também que o presidente do Conselho Executivo, professor Ricardo Barcelos, tem estado sempre presente em todas as iniciativas e reuniões em prol da Universidade Sénior, tendo, igualmente, marcado presença neste V Encontro de Universidades Seniores da RAM.