Está a decorrer esta manhã o 16.° aniversario Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR), com uma Cerimónia Militar Comemorativa do Dia da Unidade, que na Rua dos Capelistas, no Funchal, bem perto do Comando Regional da GNR.

A liderar a cerimónia está o Tenente-General Rui Veloso, Comandante Geral da GNR, que esteve acompanhado pelo comandante do Comando Territorial da Madeira, Coronel Marco Nunes. Durante o discurso, o Comandante da GNR Madeira alertou para as instalações da Autoridade na Regiao, que apesar de boas e bem preservadas, já não servem para todas as tarefas que a guarda desempenha na RAM. A GNR precisa de novas instalações, mais modernas.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque também está presente, numa cerimónia liderada pelo representante da República.