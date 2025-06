Bom dia e boa semana!

- Decorre às 9h30, no Centro Cívico de Santo António, a sessão de abertura da formação em contratação pública promovida pela Associação de Desenvolvimento de Santo António e direcionada às IPSS e à Administração Pública em geral.

- O Dia do Comando Territorial da GNR da Madeira é assinalado a partir das 10h30, com uma cerimónia militar, na rua dos Capelistas, entre a Assembleia Legislativa da Madeira e o Comando Territorial da Madeira, no Funchal.

- Na Praça do Carmo, no Funchal, o evento ‘Altares de São João’ tem animação musical marcada para as 12h30 com ‘Abrantes Duo’; 19h00 atua o ‘Madeira Despique’; 20h00 a Estudantina; 21h30 a Banda Fixe.

- A Casa do Povo de São Roque, no Funchal, acolhe, às 12h00, a entrega dos projetos vencedores do Orçamento Participativo do Funchal 2023-2024 – Projeto n.º 30: Cantina Social e Projeto n.º 31: Lavandaria Social.

- Pelas 12h30, no Hotel The Vine – Sala Calhau, realiza-se a apresentação da “Volta à Madeira Classic Rally”.

- A partir das 14h30, no auditório do Colégio dos Jesuítas, decorre o colóquio “O Olimpismo em Portugal”.

- Às 15h30, a cerimónia que assinala a conclusão da última laje do edifício principal do Complexo de Santa Clara, no Funchal.

- Na Casa da Música em Machico, às 17h00, a cerimónia de boas-vindas aos jovens participantes nos ‘Programas Juvenis 2025’.

- Começa às 18h00, o Concurso de Fontanários promovido pela Casa do Povo de São Roque do Faial.

- Em Santa Cruz, as ‘Marchas de São João’, às 19h30. Depois, haverá folclore e um concerto de D’Rerpente’. Na praia dos Reis Magos, no Caniço, pela meia-noite, há fogo-de-artificio.

- No Mercado da Penteada, às 20h00, desfilam as ‘Marchas Populares’.

- As festas de São João são um ponto alto no Porto Santo. Esta noite, tem lugar às 21h00, as tradicionais ´Marchas Populares’ no palco da Praça do Barqueiro. Mais tarde, atua o artista Toy.