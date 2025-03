Até 4 de abril, quem visitar o Forum Madeira pode participar na campanha ‘Ganha na Hora’ e receber um Gift Card.

Por cada fatura de compras no valor mínimo de 30 euros, os clientes têm direito a um Gift Card de 10 euros. Para isso, basta validar a fatura no Balcão de Informações e apresentar o QR Code disponível na APP do Forum Madeira.

A campanha é limitada a um Gift Card por dia, por cliente, com um total de 44 Gift Cards disponíveis diariamente.

O Gift Card é válido exclusivamente nas lojas do Forum Madeira e deve ser utilizado no prazo de um mês a partir da data de levantamento no Balcão de Informações, no piso 0.

Para mais informações, consulte o regulamento em https://forummadeira.com/.