Miguel Nunes entra ao ataque e lidera Rali Município de São Vicente

Muito público marcou presença na Especial abertura do Rali Município de São Vicente, disputada esta noite na Ponta Delgada, em São Vicente, numa classificativa que agradou aos pilotos e proporcionou um espetáculo vibrante aos adeptos dos ralis.
Miguel Nunes, aos comandos de um Skoda Fabia Rally2, foi o mais rápido na primeira especial da terceira prova do Campeonato Regional de Ralis Coral da Madeira, deixando João Silva, em Toyota Yaris Rally2, a mais de três segundos e assumindo a liderança inicial da competição. O piloto do Skoda entrou forte na classificativa disputada em sistema de “round”, com grupos de oito carros, demonstrando desde cedo que pretende lutar pela vitória frente ao atual líder do campeonato.
No terceiro lugar terminou Artur Quintal, também em Skoda Fabia Rally2, já a 10,7 segundos da liderança, sendo a surpresa da noite. José Camacho rubricou igualmente uma prestação sólida e sem erros, enquanto Tiago Nunes colocou o seu Renault Clio Rally4 na quinta posição da geral. A fechar o top-10 ficaram Sandro Teixeira, Vítor Sá, Emanuel Martins, Pedro Macedo e Carlos Ferreira.
O dia ficou ainda marcado por alguns contratempos mecânicos. Rui Jorge Fernandes, em Skoda Fabia Rally2, enfrentou problemas técnicos e estava a avaliar a possibilidade de entregar a carta de desistência.
Mais azarado foi Miguel Caires que, também ao volante de um Skoda Fabia Rally2, acabou por abandonar ainda antes do arranque da especial inaugural, devido a problemas mecânicos no seu carro.
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